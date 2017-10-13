Negredo 266 dakika sonra Beşiktaş formasıyla ilk golünü atma peşinde

Beşiktaş'ın İspanyol santrforu Alvaro Negredo, bugünkü G.Birliği maçında siftah yapmak istiyor.

Siyah-beyazlı takıma transfer olduğu gün BJK TV'ye verdiği röportajda 35 gol sözü veren ancak henüz rakip fileleri havalandıramayan tecrübeli futbolcu, teknik direktör Şenol Güneş tarafından Ankara'da ilk 11'de sahaya sürülecek. Formunun zirvesinde olan Cenk Tosun'u, Şampiyonlar Ligi'nde salı günü oynanacak Monaco maçına saklayacak olan Güneş, G.Birliği karşılaşmasında İspanyol oyuncuya güveniyor.

266 DAKİKA SÜRE ALDI

Milli maçlar nedeniyle liglere verilen arada iyi çalışıp kendisini karşılaşmaya hem fiziki hem de mental yönden hazırlayan Negredo, artık şeytanın bacağını kırmayı amaçlıyor. Sezonun geride kalan bölümünde 10 resmi karşılaşmada forma giyip 266 dakika sahada kalan 32 yaşındaki futbolcu, gol atmayı başaramadı.

F.Bahçe maçında attığı gol, hatalı kalkan ofsayt bayrağıyla geçersiz sayılan Negredo, Trabzonspor mücadelesinde ise direği geçememişti. Negredo'nun geride kalan maçlarda 2 asisti bulunuyor.

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