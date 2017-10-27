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Negredo'nun bir sonraki durağı Çin

Sezon başında 35 gol hedefi koymasına rağmen henüz ağları havalandıramayan Negredo, devre arasında Beşiktaş’tan ayrılabilir. Kartal’ın planı, İspanyol yıldızı Çin’e göndermek.

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Sezon başında 35 gol hedefi koymasına rağmen henüz ağları havalandıramayan Negredo, devre arasında Beşiktaş’tan ayrılabilir. Kartal’ın planı, İspanyol yıldızı Çin’e göndermek.

Yıllık garanti ücreti 4 milyon 350 bin Euro olan Negredo için menacerlere yetki verileceği ve “Teklif getirin” denileceği öğrenildi.

Siyah-Beyazlı kulüp, bonservisine 2.5 milyon Euro vermesine rağmen Negredo’nun yüksek maaşı maliyetinden kurtulmak için oyuncuyu bedelsiz gönderebilir.

(Fanatik)

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