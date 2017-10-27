Negredo'nun bir sonraki durağı Çin
Sezon başında 35 gol hedefi koymasına rağmen henüz ağları havalandıramayan Negredo, devre arasında Beşiktaş’tan ayrılabilir. Kartal’ın planı, İspanyol yıldızı Çin’e göndermek.
Sezon başında 35 gol hedefi koymasına rağmen henüz ağları havalandıramayan Negredo, devre arasında Beşiktaş’tan ayrılabilir. Kartal’ın planı, İspanyol yıldızı Çin’e göndermek.
Yıllık garanti ücreti 4 milyon 350 bin Euro olan Negredo için menacerlere yetki verileceği ve “Teklif getirin” denileceği öğrenildi.
Siyah-Beyazlı kulüp, bonservisine 2.5 milyon Euro vermesine rağmen Negredo’nun yüksek maaşı maliyetinden kurtulmak için oyuncuyu bedelsiz gönderebilir.
(Fanatik)
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