Negredo'nun bir sonraki durağı Çin

Sezon başında 35 gol hedefi koymasına rağmen henüz ağları havalandıramayan Negredo, devre arasında Beşiktaş’tan ayrılabilir. Kartal’ın planı, İspanyol yıldızı Çin’e göndermek.

Yıllık garanti ücreti 4 milyon 350 bin Euro olan Negredo için menacerlere yetki verileceği ve “Teklif getirin” denileceği öğrenildi.

Siyah-Beyazlı kulüp, bonservisine 2.5 milyon Euro vermesine rağmen Negredo’nun yüksek maaşı maliyetinden kurtulmak için oyuncuyu bedelsiz gönderebilir.

(Fanatik)