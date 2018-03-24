Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya sert sözler! 'Patolojik yalancı'
Trabzonspor Kulübü Başkanı Muharrem Usta, kulübün genel durumu hakkında basın toplantısı düzenledi. Birçok konuda açıklama yapan Usta'ya, eski yönetici Nevzat Aydın, sosyal medyadan sert bir cümleyle karşılık verdi.
Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, basının karşısına geçti ve bir durum değerlendirmesi yaptı. Usta, kulübün borcu hakkında genel bir bilgilendirme yaptı.
Usta'nın açıklamalarının arasında eski yönetici Nevzat Aydın'la ilgili olarak "Biz bu transferleri kimle yaptık? İlk dönem transfer komitesinin başında Nevzat Aydın vardı. O zaman Nevzat Aydın da var. Ona da yazdım, bu borcu beraber kapatacağız, öyle küstüm diyerek gitmek yok. Aydın, ben ayrıldım artık dedi ama bu camialar öyle camialar değil. Ama kendisi derse ki, ben gittim başkan, ben ödemem. O zaman söz veriyorum ben öderim. Ama ilk başta söyledim etik, ahlak gibi değerler varsa birlikte öderiz. Ben ayrıldım diyerek işten kaçılabilecek öyle camialar değil bu camialar." ifadelerini kullandı.
Nevzat Aydın'ın, Muharrem Usta'nın bu açıklamalarına cevabı ise oldukça sert oldu. Usta'nın konuştuğu sıralarda sosyal medyadan "Yalan makinesi" yazan Aydın, Usta'ya sert bir şekilde karşılık verdi.
(Hürriyet)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.