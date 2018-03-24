Nevzat Aydın'dan Muharrem Usta'ya sert sözler! 'Patolojik yalancı'

Trabzonspor'da başkan Muharrem Usta, basının karşısına geçti ve bir durum değerlendirmesi yaptı. Usta, kulübün borcu hakkında genel bir bilgilendirme yaptı.

Usta'nın açıklamalarının arasında eski yönetici Nevzat Aydın'la ilgili olarak "Biz bu transferleri kimle yaptık? İlk dönem transfer komitesinin başında Nevzat Aydın vardı. O zaman Nevzat Aydın da var. Ona da yazdım, bu borcu beraber kapatacağız, öyle küstüm diyerek gitmek yok. Aydın, ben ayrıldım artık dedi ama bu camialar öyle camialar değil. Ama kendisi derse ki, ben gittim başkan, ben ödemem. O zaman söz veriyorum ben öderim. Ama ilk başta söyledim etik, ahlak gibi değerler varsa birlikte öderiz. Ben ayrıldım diyerek işten kaçılabilecek öyle camialar değil bu camialar." ifadelerini kullandı.

Nevzat Aydın'ın, Muharrem Usta'nın bu açıklamalarına cevabı ise oldukça sert oldu. Usta'nın konuştuğu sıralarda sosyal medyadan "Yalan makinesi" yazan Aydın, Usta'ya sert bir şekilde karşılık verdi.

(Hürriyet)