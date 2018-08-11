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Newcastle: 1 Tottenham: 2

İngiltere Premier Ligi 1. Hafta maçında Tottenham, deplasmanda konuk olduğu Newcastle United'ı 2-1 mağlup ederek sezouna 3 puanla başladı.

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Dünyanın en prestijli ligi olan İngiltere Premier Lig'de heyecan, 1. hafta maçlarıyla devam ediyor.

Dün oynanan ve Manchester United'ın sahasında Leicester City'yi 2-1 yendiği maçın ardından, bugün Newcastle United-Tottenham maçıyla heyecan kaldığı yerden devam etti.

Bu sezon transfer döneminde kadrosuna takviye yapmayan Tottenham, Newcastle deplasmanından 2-1'lik galibiyetle ayrıldı.

Mauricio Pochettino'nun çalıştırdığı Tottenham'a galibiyeti getiren golleri Jan Vertonghen (DK.8) ve Delle Alli (DK.18) kaydederken, Rafael Benitez'in takımı Newcastle United'ın tek golü Joselu'dan (DK.11) geldi.

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