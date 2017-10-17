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Newcastle Cenk Tosun'un peşine düştü

İngilzi kulübü Newcastle, Beşiktaş'ın yıldızı Cenk Tosun için 15 milyon euro'yu gözden çıkardı.

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İngiliz basınında Cenk Tosun haberleri devam ediyor. Beşiktaş'ta gösterdiği performans ile bir çok Premier Lig takımının dikkatini çeken Cenk Tosun'un için bir transfer iddiası da İngiliz basınından geldi. 

İspanyol teknik adam Rafael Benitez'in çalıştırdığı Newcastle United'ın milli yıldız ile ciddi bir şekilde ilgilendiğini yazan Daily Star, İngiliz ekibinin gözlemcilerinin de Cenk Tosun'u izlediğini ve transfer edilmesi gereken bir oyuncu olduğuna dair Benitez'e rapor verdiğini yazdı. Cenk Tosun transferi için 15 milyon sterlin bütçe ayıran  Newcastle, ocak ayında bu transfer için Beşiktaş'ın kapısını çalacak.

Sercan SAPANATAN-İstanbul-(DHA)

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