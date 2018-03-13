Neymar Real Madrid ile masaya oturdu

222 milyon euro bonservis bedeli ile PSG’ye giden Neymar, Real ile ilk görüşmesini yaptı.

Sezon başında 222 milyon euroya PSG’ye giden Neymar sakatlandıktan sonra “Tarihi olmayan bir kulübün taraftarları tarafından ıslıklandım. Paris’e artık dönmem.

Fransa’da artık işim bitti”diyerek ayrılık sinyali vermişti. İspanyol basınından AS gazetesi, Neymar’ın aynı zamanda menajerliği yapan babasının, Real Madrid’in yöneticileriyle bir araya geldiğini duyurdu. Real Madrid’in Brezilyalı yıldız için 400 milyon euroyu gözden çıkardığı ve Neymar’ı alacakları yazıldı.

(Akşam)