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Neymar Real Madrid'e gidebilmek için babasını devreye soktu

PSG'de beklediği huzuru bulmayan ve yeniden İspanya'ya dönmek isteyen Neymar, Real Madrid'e gidebilmek için babasını devreye soktu.

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Neymar'ı kadrosuna katma hazırlığı yapan Real Madrid, bu transferin gerçekleştirilmesi için yoğun çaba gösteriyor. Geçtiğimiz haftalarda Paris Saint Germain patronu kendinden emin bir şekilde Neymar %2000 ihtimalle Paris'te kalacak açıklaması yapmıştı.  

Ancak Psg'nin Madrid'e her iki maçta da yenilerek Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinden sonra Paris'te sular durulmuyor. Sakatlığının ardından kulüp doktorlarını dinlemeyip Brezilya'ya tedavi görmeye giden Neymar'ın, Ligue 1'in kalitesini beğenmediği ve Fransa'da mutsuz olduğu bilinen bir gerçek. Bale transferinden beri yüklü bir bedelle transfer yapmayan Real Madrid başkanı Florentino Perez'in ise bu transfer için 400 milyon euroyu hazırladığı söyleniyor.

Transfer için yoğun çaba gösteren ve takımdaki Marcelo gibi Brezilyalı oyuncularla Neymar'ın aklını çelmeye çalışan Madrid ekibinin son hamlesi ise Neymar'ın menajerliğini de yapan babası oldu. Paris'te Neymar'ın babasıyla biraraya gelen Madrid yöneticileri transferi bu yaz bitirmek istiyor.

(Sabah)

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