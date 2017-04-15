Fransa Ligi'nde Nice sahasında Nancy'i 3-1 yendi

Fransa Ligi'nin 33. haftasında Nice, sahasında Nancy'i ağırladı. Lucien Favre ile çok iyi bir sezon geçiren Nice, küme düşmeme mücadelesi veren Nancy'i 3-1 ile geçti.

Nice'e 3 puanı getiren 3 gol; 35. dakikada Mickael Le Bihan, 51. ve 84. dakikada Jean Michael Seri'den geldi. Öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Nancy'nin tek golünü 26. dakikada Junior Dale attı.

ISSIAR DIA SON HAFTALARDA COŞTU!

Nancy'nin attığı tek golün asistini Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia yaptı. Dia, son 5 maçta 4 gol ve 2 asist üretmiş oldu.

Nice, bu galibiyetin ardından puanını 73 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Nancy ise 31 puanda kaldı ve 17. sıradaki yeri değişmedi.