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Fransa Ligi'nde Nice sahasında Nancy'i 3-1 yendi

Fransa Ligi'nin 33. haftasında zirve yarışı veren Nice, sahasında Nancy'i 3-1 ile geçip Monaco ve PSG'yi takibi sürdürdü.

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Fransa Ligi'nin 33. haftasında Nice, sahasında Nancy'i ağırladı. Lucien Favre ile çok iyi bir sezon geçiren Nice, küme düşmeme mücadelesi veren Nancy'i 3-1 ile geçti.

Nice'e 3 puanı getiren 3 gol; 35. dakikada Mickael Le Bihan, 51. ve 84. dakikada Jean Michael Seri'den geldi. Öne geçmesine rağmen skoru koruyamayan Nancy'nin tek golünü 26. dakikada Junior Dale attı.

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Nancy'nin attığı tek golün asistini Fenerbahçe'nin eski futbolcusu Issiar Dia yaptı. Dia, son 5 maçta 4 gol ve 2 asist üretmiş oldu.

Nice, bu galibiyetin ardından puanını 73 yaptı ve 3. sıradaki yerini korudu. Nancy ise 31 puanda kaldı ve 17. sıradaki yeri değişmedi.

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