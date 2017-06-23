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Galatasaray Gomis'le 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak

Uzun bir süredir Swansea ile görüşme halinde olan Galatasaray, Gomis için 2+1 yıllık sözleşme imzalayacak.

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Galatasaray, Bafetimbi Gomis'in transferinde mutlu sona ulaştı.

Sportif direktör Cenk Ergün hem Swansea City hem de Fransız golcüyle kesin olarak anlaşma sağladı. Dün gece iş resmiyete dökülürken bugün içinde transferin KAP'a bildirilmesi bekleniyor.

Fransız golcüyle 2+1 yıllık sözleşme imzalanacak.

Transfer için Marsilya da devredeydi ancak Galatasaray'ın astronomik teklifi yıldız oyuncunun aklını çeldi ve Gomis, Galatasaray'da karar kıldı. 

Galatasaray, Maicon transferinde de mutlu sona çok yakın. Brezilyalı savunmacı dün akşam menajeriyle bir fotoğraf paylaşmış ve son detayların görüşüldüğünü aktarmıştı.

(Ajansspor)

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