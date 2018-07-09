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Nordin Amrabat için Trabzonspor iddiası

Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Faslı oyuncu Nordin Amrabat ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı.

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Bir dönem Galatasaray'da forma giyen Faslı oyuncu Nordin Amrabat ile ilgili bomba bir iddia ortaya atıldı. 31 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'un transfer listesinde olduğu ileri sürüldü. Bordo mavililer bonservisi Premier Lig ekibi Watford'da bulunan Amrabat'ı kiralamak için harekete geçti. Trabzonspor, geçtiğimiz sezonu La Liga ekibi Leganes'de kiralık olarak geçiren Faslı oyuncuyu satın alma opsiyonuyla 1 yıllığına kiralamak için İngiliz ekibiyle temasa geçti.

Leganes'de 39 maçta forma giyen Amrabat 3 gol ve 4 asistlik bir peformans sergilemişti, 31 yaşındaki futbolcunun piyasaya değeri 3 milyon euro olarak gösteriliyor. Amrabat son olarak Fas Milli Takımı'yla 2018 Dünya Kupası'nda forma giymişti.

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