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Nuri Şahin: Kendimle gurur duyuyorum

Borussia Dortmund'da bu sezon gösterdiği performansla yeniden yükselişe geçen milli yıldız Nuri Şahin önemli açıklamalarda bulundu.

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Takımın başına Peter Bosz'un geçmesiyle yeniden yıldızı parlayan Borussia Dortmund'un Türk oyuncusu Nuri Şahin, geçtiğimiz dönemde yaşadıklarıyla ilgili konuştu.
 
Almanya'nın Sportbild gazetesine açıklamalarda bulunan Şahin, "Geçtiğimiz iki yılda kendimden hiç şüphe etmedim ve mental olarak hep güçlü kalmaya çalıştım. Kendimle gurur duyorum çünkü başka birisi olsa dağılabilirdi."
 
"AYRILMAYI DÜŞÜNDÜM"
 
Bu dönemde takımdan ayrılmayı düşünüp düşünmediği sorulan Nuri, "Geride bıraktığımız ara transfer döneminde ciddi olarak bu seçeneği düşündüm çünkü ilk 11'de kendime yer bulamıyordum. Kulüp yönetimi ile konuştuğumda ise beni bırakmak istemediklerini söylediler."
 
Bozs'un yönetiminde yeniden yıldızı parlayan Şahin, "Bu yaz başlangıcından beri kendimi yeniden takımın aktif bir parçası gibi hissediyorum. Geri kalan herşey kendiliğinden gelecektir." şeklinde konuştu.
 
Türkiye Milli Takımı formasını da giyen Nuri Şahin, milli formayı şu ana kadar 51 kez terletti ve 2 gole imza attı.

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