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Nuri Şahin sezon sonuna yetişebilir

Borussia Mönchengladbach maçında sakatlanan Nuri Şahin için Borussia Dortmund Kulübünden açıklama geldi.

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Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Borussia Dortmund'da top koşturan milli oyuncu Nuri Şahin'in sezon sonunda forma giyme şansının bulunduğu bildirildi.

Borussia Dortmund Kulübünden yapılan açıklamada, Borussia Mönchengladbach'a karşı oynanan maçta sakatlanan Nuri Şahin'in ayak bileğindeki dış bağlarda kısmi yırtık tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, "Nuri Şahin'in sezon sonunda sahalara dönme ihtimali bulunuyor." denildi.

Sarı-siyahlıların Borussia Mönchengladbach’ı 3-2 mağlup ettiği maçın 22. dakikasında sakatlanan 28 yaşındaki futbolcu, oyundan çıkmak durumunda kalmıştı.

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