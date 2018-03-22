Obradovic: Bu maçı kazanacak kadar oynadık

Turkish Airlines EuroLeague'in 28. maç döneminde Sırbistan ekibi Kızılyıldız'ı deplasmanda 80-63 mağlup eden temsilcimiz Fenerbahçe Doğuş'un başantrenörü Zeljko Obradovic, karşılaşma sonrası açıklamalarda bulundu.

Galibiyetin önemine değinen Obradovic, "EuroLeague'de her maç önemli bizim için. İki maç daha oynayacağız. Play-Off için hangi sırada olacağımız önemli. Elbette herkesin sağlıklı kalabilmesi büyük önem taşıyor." dedi.

Üçüncü çeyrekte fark yarattıklarını söyleyen tecrübeli koç, "Üçüncü çeyrek kritikti. Bobby Dixon, mükemmel şut attı. Üç sayı çizgisinin gerisinden oldukça başarılı bir performans sergiledi." dedi.

Performans düzeyleriyle ilgili de konuşan Obradovic, "Oyuncularımı bu galibiyetten dolayı tebrik ediyorum ama sadece bu maçı kazanacak kadar oynadık. Agresif savunma yapmaya çalıştık ama bu seviyede kalmak için çok daha iyi olmalıyız. Çok fazla iniş çıkış yaşıyoruz." değerlendirmelerinde bulundu.

(Fanatik)