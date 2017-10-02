Obradovic: Gittiğimiz her yerde savaşacağız

Fenerbahçe Doğuş Basketbol Takımı Başantrenörü Zeljko Obradovic, THY Avrupa Ligi'nde bu sezon da hedeflerinin Dörtlü Final oynamak olduğunu söyledi.

Zeljko Obradovic, Fenerbahçe Doğuş'un yeni sezon öncesi düzenlenen medya günü etkinliğinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.

Takım olarak, 2017 Avrupa Basketbol Şampiyonası'ndan dolayı çalışmaya geç başladıklarını anlatan Obradovic, "Zorlu bir hazırlık maçı programı vardı ama takımımın reaksiyonu çok güzeldi. Oyuncuların tavrı ve davranışı çok iyi. Bizim planımız hazır. Zorlu bir süreç olacak bu sezon. Rakipler, son Avrupa şampiyonuna karşı daha farklı oynayacaktır. Bu da işimizi zorlaştıracak. Dörtlü Final, her zaman bizim hedefimizde olacak. Bu takım, herkesle mücadele edecek şekilde hazırlandı. Gittiğimiz her yerde savaşacağız." ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertlilerin tercübeli başantrenörü, takımdan ayrılan Bogdan Bogdanovic ve Ekpe Udoh'a teşekkür ederken bu isimlerin yerine de iyi oyuncular aldıklarını dile getirdi.

THY Avrupa Ligi ile FIBA 2019 Dünya Kupası Elemeleri'ndeki bazı maçların aynı zamana denk gelmesini de değerlendiren Obradovic, "Aslında bu sorunun muhatabı ben değilim.Çok basit aslında .Oyuncu bir kulüple kontrat imzalıyor. Zorunlukları antrenmanda ve maçlarda bulunmak. Bu net" diye görüş belirtti.