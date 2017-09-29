Ocak ayında milyonlarca emeklinin maaşı değişecek

Ocak'ta tüm emeklilerin maaşı değişecek. Memur emeklilerinin zammı toplu sözleşmeyle karara bağlanırken, SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarındaki artışı ise enflasyon belirleyecek.

EN AZ 74 TL ARTIŞ

Takvimin'in haberine göre toplu sözleşme kapsamında memur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 4 olacak. Ayrıca 2017'nin ikinci 6 aylık döneminde enflasyon yüzde 4'ü aşarsa, aşan kısım da zam oranına eklenecek. Ancak Orta Vadeli Program'da yer alan 2017 enflasyonu öngörüsü, fark olmayacağını ortaya koydu. Bu durumda memur emeklilerinin maaşına Ocak'ta yüzde 4'lük toplu sözleşme zammı yansıtılacak. Halen en düşük memur emeklisi aylığı bin 871 lira seviyesinde. Yüzde 4'lük zamla bu maaş bin 945 liraya çıkacak. Böylece en düşük memur emeklisi aylığında 74 liralık artış yaşanacak. SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammını da 2017'nin ikinci yarısında gerçekleşen enflasyon belirleyecek. Enflasyon ne kadar çıkarsa, zam oranı da o kadar olacak. Orta Vadeli Program'a göre hesaplama yapıldığında 2017'nin ikinci yarısındaki enflasyon yüzde 3.4 olarak gerçekleşecek. Bu durumda da SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin Ocak zammı yüzde 3.4 olacak. En düşük maaş Bağ-Kur esnaf emeklilerinde bin 260 liradan bin 302 liraya, Bağ-Kur tarım emeklilerinde bin 6 liradan bin 40 liraya yükselecek. SSK'lılarda en düşük maaş da 2000'den önce emekli olanlarda bin 535 liraya, 2000-2008 arası emekli olanlarda bin 204 liraya, bu yıl emekli olanlarda 915 liraya çıkacak.