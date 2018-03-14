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Oğuzhan Özyakup: Bayern Münih bile atmosferden etkilenebiliyor

Beşiktaş'ın Bayern Münih'e 3-1 yenildiği maçta 90 dakika sahada kalan Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın ardından konuştu.

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Şampiyonlar Ligi son 16 turu rövanş maçında Bayern Münih'e 3-1 yenilen ve Şampiyonlar Ligi'ne veda eden Beşiktaş'ta Milli futbolcu Oğuzhan Özyakup, karşılaşmanın ardından değerlendirmelerde bulundu.

''BAYERN MÜNİH BİLE ETKİLENİYOR''

Stadı dolduran taraftarlar hakkında övgüyle bahseden Oğuzhan, ''Böyle bir taraftara sahip olduğumuz için şükretmek gerekiyor. Buraya her zaman çıktığımızda inanılmaz duygular içindeyiz. Bayern Münih bile bu atmosfere karşı etkilenebiliyor. İnşallah bu sene de onları mahçup etmeyiz.'' sözlerini kullandı.

''BAYERN ÇOK GÜÇLÜ BİR RAKİP''

Bayern Münih'in çok güçlü bir rakip olduğunun altını çizen Milli futbolcu, ''Yine bugün mağlup olmak istemezdik ama çok güçlü bir takımla oynadık. İstedikleri zaman tempoyu arttırabiliyorlar.'' şeklinde konuştu.

(Sporx)

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