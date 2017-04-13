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Okan Buruk'un cezası onandı

Türkiye Futbol Federasyonu Tahkim Kurulu, Akhisar Belediyespor Teknik Direktörü Okan Buruk'un 3 resmi müsabakadan men ile 13 bin lira para cezasını onadı.

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TFF'den yapılan açıklamada, müsabaka hakemine yönelik fiili müdahale içeren sportmenliğe aykırı hareketi nedeniyle Profesyonel Futbol Disiplin Kurulunun (PFDK) Okan Buruk'a verdiği 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasının oy birliğiyle onandığı belirtildi.

Kurulun ayrıca, rakip takım futbolcusuna yönelik şiddetli hareketi nedeniyle Kayserisporlu futbolcu Erkan Kaş'a verilen 3 resmi müsabakadan men ve 13 bin lira para cezasını da oy birliğiyle onadığı kaydedildi.

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