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Okechukwu Azubuike, Pyramids'e imza attı

Adı sık sık Galatasaray ile anılan Okechukwu Azubuike, Mısır takımı Pyramids'e transfer oldu.

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Evkur Yeni Malatyaspor'da forma giyen Nijeryalı Okechukwu Azubuike, Mısır takımlarından Pyramids'e transfer oldu.

Kulübün asbaşkanı ve basın sözcüsü Erdal Gündüz,  yaptığı açıklamada, orta saha oyuncuları Azubuike için bir süredir Mısır takımlarından Pyramids ile görüştüklerini söyledi.

İki tarafın anlaşması sonucu başarılı oyuncuyu 2 milyon avroya Mısır'a gönderdiklerini anlatan Gündüz, "Yapılan transfer bizim için iyi oldu. Kulübe ciddi bir fayda sağlandı. 200 bin dolara aldığımız oyuncuyu kat kat fazlasına başka takıma gönderdik. Bugün Azubuike büyük takımlarda oynasaydı fiyatı 5-6 milyon avrodan aşağı olmazdı." diye konuştu.

Gündüz, başarılı futbolcunun Malatyaspor'a verdiği emeklerden dolayı teşekkür ederken, kariyerinde başarılar diledi.

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