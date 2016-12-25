Son Dakika Haberleri E-gazete 25Bugünkü Star

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

SPOR

  1. Haberler
  2. Spor

Olaylı maçta kazanan Karşıyaka

Pınar Karşıyaka'nın 78-82 kazandığı Galatasaray Odeabank maçının son dakikasında hakemler 3. anonsu yaptırdı ve soyunma odasına gitti.

  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Pınar Karşıyaka, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank'ı 78-72'lik skorla mağlup etti.

HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ!

Pınar Karşıyaka - Galatasaray Odeabank maçının son dakikasında hakemler seyircilerin tezahüratlarının üzerine 3. anonsu yaptırdı ve soyunma odasına gitti. 53 saniye kala Pınar Karşıyaka'nın, Galatasaray karşısında 71-67'lik üstünlüğü bulunuyordu.

Yaklaşık 12 dakikalık bekleyişin ardından hakemler sahaya geri döndü. Soyunma odasına giden Galatasaray'ın da 2 dakika sonra geri dönmesi ile birlikte maç kaldığı yerden tekrar başladı.

DEVAMI İÇİN TIKLAYIN

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgün iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üslenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
1928'de kuruldu, Sovyetyetler Birliği çökünce dünyaya açıldı

1928"de kuruldu, Sovyetyetler Birliği çökünce dünyaya açıldı

15 Temmuz’u kardan heykellerle anlattı

15 Temmuz’u kardan heykellerle anlattı

2017'de emeklileri neler bekliyor?

2017'de emeklileri neler bekliyor?

Tonlarca patatesi böyle saklıyorlar

Tonlarca patatesi böyle saklıyorlar

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA