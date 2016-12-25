Olaylı maçta kazanan Karşıyaka
Pınar Karşıyaka'nın 78-82 kazandığı Galatasaray Odeabank maçının son dakikasında hakemler 3. anonsu yaptırdı ve soyunma odasına gitti.
Pınar Karşıyaka, Spor Toto Basketbol Ligi'nin 12. haftasında Galatasaray Odeabank'ı 78-72'lik skorla mağlup etti.
HAKEMLER SOYUNMA ODASINA GİTTİ!
Pınar Karşıyaka - Galatasaray Odeabank maçının son dakikasında hakemler seyircilerin tezahüratlarının üzerine 3. anonsu yaptırdı ve soyunma odasına gitti. 53 saniye kala Pınar Karşıyaka'nın, Galatasaray karşısında 71-67'lik üstünlüğü bulunuyordu.
Yaklaşık 12 dakikalık bekleyişin ardından hakemler sahaya geri döndü. Soyunma odasına giden Galatasaray'ın da 2 dakika sonra geri dönmesi ile birlikte maç kaldığı yerden tekrar başladı.
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