Olcay Şahan attığı gole sevinmedi
Trabzonspor'da eski takımı Beşiktaş'a gol atan Olcay Şahan sevinç gösterisi yapmadı.
Süper Lig'de Beşiktaş'a konuk olan Trabzonspor'da eski takımına gol atan Olcay Şahan gole sevinmedi.
Vodafone Park'ta oynanan mücadelenin 21. dakikada Abdulkadir'in asistinde ceza sahasında topla buluşan Olcay Şahan şık bir vuruşla Fabri'yi avladı. Attı gol sonrası sevinmeyen Olcay Şahan, Beşiktaş taraftarından alkış aldı.
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