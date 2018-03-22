Olcay Şahan'ın ağabeyi, Schalke'den Yusuf Yazıcı için 12 milyon Euro'luk teklif getirdi

OLCAY Şahan’ın abisi Osman Şahan, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a Schalke’den 12 milyon euroluk (57.6 milyon lira) teklif getirdi. Alman ekibinin, bir dönem Schalke forması giyen Hami Mandıralı’dan da bilgi aldığı öğrenildi. Yusuf Yazıcı için 12 milyon euronun az bulunabileceği ama sözleşmesine bir sonraki satıştan pay maddesinin konulması durumunda Trabzonspor’un Yusuf’tan kazanacağı rakamın 20 milyon euroları bulabileceği iddia edildi.

AKŞAM