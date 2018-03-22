Olcay Şahan'ın ağabeyi, Schalke'den Yusuf Yazıcı için 12 milyon Euro'luk teklif getirdi
Schalke, Trabzonspor’un genç yeteneği için teklifte bulundu.
OLCAY Şahan’ın abisi Osman Şahan, Yusuf Yazıcı için Trabzonspor’a Schalke’den 12 milyon euroluk (57.6 milyon lira) teklif getirdi. Alman ekibinin, bir dönem Schalke forması giyen Hami Mandıralı’dan da bilgi aldığı öğrenildi. Yusuf Yazıcı için 12 milyon euronun az bulunabileceği ama sözleşmesine bir sonraki satıştan pay maddesinin konulması durumunda Trabzonspor’un Yusuf’tan kazanacağı rakamın 20 milyon euroları bulabileceği iddia edildi.
AKŞAM
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.