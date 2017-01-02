'Ölümün nefesini hissettik'
Reina’daki patlama sırasında olay yerinin yanındaki mekanda bulunan Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın yıldızı Jantel Lavender yaşadığı korkuyu böyle anlattı.
- AYGÜN ÖZİPEK
Yeni yılın ilk saatlerinde Ortaköy’de meydana gelen terör saldırısı sırasında Fenerbahçe Kadın Basketbol Takımı’nın oyuncusu Jantel Lavender’in de olay yerine yakın bir mekanda bulunduğu ortaya çıktı. Lavender yeni yıla Yakın Doğu Üniversitesi oyuncusu Essence Carson ve AGÜ’de forma giyen Chelsea Gray ile birlikte girdi. Her üçü de WNBA Takı- mı Los Angeles Sparks’ta birlikte oynayan oyuncular, saldırı anında büyük korku yaşarken, haberi ilk olarak Carson duyurdu.
Yakın Doğulu oyuncu Twitter hesabından önce “Çok korkuyoruz. Kulüpten dışarı çıkmamıza izin vermiyorlar” derken, bir süre sonra da “İyiyiz, iyi seneler” mesajını paylaştı. Lavender ise yaşadığı korkuyu anlatırken, “Silah seslerini duyunca kendimizi masaların altına attık. Bizi bir süre içeride tuttular. Büyük korku yaşadık. Ama şimdi iyi durumdayız” ifadesini kullandı.
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