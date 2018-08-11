Olympiakos, William Vainqueur'u transfer etmek istiyor

Yunan basınının haberine göre, Olympiakos Antalyasporlu William Vainqueur'u gündemine aldı. Ayrıca Yunan basını, Vainqueur'in Roma, Marsilya gibi önemli takımlarda oynadığına da dikkat çekti.

Vainqueur, 2017 sezonunda Roma'dan Antalyaspor'a 500 bin Euro karşılığında transfer olmuştu. Oyuncunun güncel bonservis bedeli ise Transfermarkt verilerine göre 2 milyon Euro.

(Ajansspor)