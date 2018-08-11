Olympiakos, William Vainqueur'u transfer etmek istiyor
Yunan Ligi ekiplerinden Olympiakos, Antalyasporlu orta sahayı gündemine aldı.
Yunan basınının haberine göre, Olympiakos Antalyasporlu William Vainqueur'u gündemine aldı. Ayrıca Yunan basını, Vainqueur'in Roma, Marsilya gibi önemli takımlarda oynadığına da dikkat çekti.
Vainqueur, 2017 sezonunda Roma'dan Antalyaspor'a 500 bin Euro karşılığında transfer olmuştu. Oyuncunun güncel bonservis bedeli ise Transfermarkt verilerine göre 2 milyon Euro.
(Ajansspor)
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.