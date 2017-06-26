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Olympique Lyon Bertrand Traore'yi transfer etti

Fransa Ligi takımlarından Olympique Lyon, bonservisi Chelsea'de bulunan Bertrand Traore'yi transfer etti.

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Transferin hareketli takımlarından Lyon, Bertrand Traore'yi renklerine bağladı! Bonservisi Chelsea'de bulunan ve geçtiğimiz sezonu Ajax'ta kiralık olarak geçiren 21 yaşındaki futbolcu, Lyon'a imzayı resmen attı.

Sağ kanat pozisyonunda görev alan Burkina Fasolu genç futbolcu için Lyon, Chelsea'ye 20 milyon Euro ödeyecek. Chelsea, futbolcunun sözleşmesine 'geri dönebilir' maddesi de ekledi. Bir dönem Traore ile Galatasaray'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu.

Geçen yıl Ajax ile UEFA Avrupa Ligi finaline kadar çıkma başarısı gösteren Bertrand Traore, Hollanda temsilcisi ile çıktığı toplam 39 maçta 13 gol ve 6 asist üretti. (Sporx) 

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