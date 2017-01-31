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Trabzonspor Omar El Kaddouri'den vazgeçti

Trabzonspor, Napoli'de top koşturan tecrübeli defans oyuncusu Omar El Kaddouri'den vazgeçti.

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Trabzonspor Kulübü, devre arası transfer çalışmalarını noktaladığını, Omar El Kaddouri transferinden ise vazgeçildiğini açıkladı.
 
Bordo-mavili kulübün resmi internet sitesinden konuyla ilgili olarak yapılan açıklamada, "Kulübümüz 2016-2017 Turgay Şeren Sezonu devre arası transfer dönemini bu akşam itibarıyla noktalamıştır. Karşı tarafın şartları sürekli değiştirmesi nedeniyle Omar El Kaddouri transferinden vazgeçilmiştir. Devre arasında, takımımıza katılan ve takımımızdan ayrılan tüm oyunculara başarılar dileriz" ifadelerine yer verildi.

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