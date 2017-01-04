Ömer Ali Þahiner'den transfer açýklamasý

Atiker Konyaspor'da transfer döneminde adý sýkça anýlan Ömer Ali Þahiner, gelen teklifler hakkýnda "Bazý þeylerin deðerini bulmasý gerekiyor" dedi. Þahiner ayrýca, Avrupa'da forma giymeyi hedeflediðini söyledi.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Atiker Konyaspor, ikinci yarý hazýrlýklarýný sürdürdüðü Belek kampýnda çalýþmalarýna devam etti. Teknik direktör Aykut Kocaman yönetimindeki akþam antrenmaný yeþil beyazlýlar, yaðýþlý havada gerçekleþtirdi. Isýnma ve koþuyla baþlayan antrenmanda teknik direktör Kocaman, futbolcularýna kondisyon çalýþtýrdý.

ÝNÝÞLÝ ÇIKIÞLI PERFORMANS

Antrenmanda gazetecilerin sorularýný yanýtlayan Ömer Ali Þahiner, ligin ilk devresinde iniþli çýkýþlý performans sergilediklerini dile getirdi. Avrupa ve Türkiye kupasý ile lig müsabakalarýnda yoðun maç programýnda puan kayýplarý yaþadýklarýna deðinen Ömer Ali Þahiner, devreyi istedikleri puanda tamamladýklarýný söyledi.

"HEDEFÝMÝZ AVRUPA"

Ligin ikinci yarýsý Avrupa maçlarýnda kazandýklarý tecrübeyle daha iyi olacaklarýný inandýðýný aktaran Ömer Ali Þahiner, takýmýn oyun ve futbolcularýn bireysel performansýnýn artacaðýna inandýðýný belirtti. Kampta sýký çalýþma programýyla ikinci yarýya hazýrlandýklarýný anlatan Ömer Ali Þahiner, takýmda güzel bir atmosfer olduðunu söyledi. Avrupa kupalarýna katýlmayý istediklerini kaydeden Ömer Ali Þahiner, þunlarý kaydetti:

"Hedefimiz Avrupa. Ama ligden olur ama Türkiye Kupasý'ndan olur, ancak hedefimiz Avrupa. Türkiye Kupasý'nda geçen sene final oynadýk ancak bu yýl finali istiyoruz. Finale kalýr ve Avrupa kupalarýna giden kapý açýlýr. Ligde biraz zor gözüküyor. Üstteki takýmlar biraz ilerledi. Bu sene oraya aday çok. Ýyi takýmlar var Avrupa'yý zorlayan. Geçen seneki fikstür avantajýmýzdan dolayý grubu lider olarak bitirirsek Türkiye Kupasý'ndan Avrupa'ya gitmek biraz daha kolay olacaktýr. Türkiye Kupasý ya da lig tekrar Avrupa kupasýna gitmeyi istiyoruz."

Transfer sürecinde Atiker Konyaspor'da en çok konuþulan isimler arasýnda yer almasý ve transfer teklifi gelmesinin mutluluk verici olduðunu da dile getiren Ömer Ali Þahiner, açýklamasýný þöyle tamamladý:

"Hem kulüp hem bireysel olarak bunlarýn yaþanmasý güzel bir þey. Kariyerim açýsýndan çok önemli bir nokta ama bazý þeylerin deðerini bulmasý gerekiyor. Baþkanýmýn da o yönde açýklamasý var. Þu an 2 yýl sözleþmem var. Performansým ne kadar iyi olursa zaten gelecektir o teklifler. O durumlar tekrar yaþanacaktýr. Performansýmýn üstüne koyarsam zamanla olabilecek durum bu. Benim için özel olan, önemli olan daha iyi þartlarda daha iyi yerler. Özellikle Avrupa olursa her zaman için hayal ettiðim bir durum. O da zamaný geldiðinde hayýrlýsýyla olur."

Diðer yandan Selim ve Vedat, hafif sakatlýklarý nedeniyle takýmdan ayrý salondan çalýþtý. Atiker Konyaspor kamp çalýþmalarýný 9 Ocak Pazartesi günü günü tamamlayarak Konya'ya dönecek.