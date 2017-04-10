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Ersan İlyasova: En üst sıradan Play-Off'lara kalmak istiyoruz

NBA Atlanta Hawks forması giyen milli oyuncu Ersan İlyasova, öncelikli hedeflerinin, play-off'lara mümkün olan en üst sıradan katılmak olduğunu söyledi.

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Atlanta Hawks'un, 23 Şubat'ta Philadelphia 76ers'tan takas ettiği  Ersan, NBA Europe'a yaptığı açıklamada, 15 Nisan'da başlayacak play-off'lar için  avantajlı bir pozisyon elde etmek istediklerini belirterek, "Takımların galibiyet  yüzdeleri birbirine çok yakın. Bundan dolayı bir maç kaybettiğinizde veya  kazandığınızda sıralamada büyük farklılıklar olabiliyor. Kime karşı oynadığımızın  bir önemi yok. Bize düşen sıralamamızı mümkün olduğunca fazla yükseltip  play-off’lara gitmek. Birlikte hücum edip daha agresif ve savunmada etkili bir  oyun ortaya koyarsak başarılı oluruz." ifadelerini kullandı.

Bu sezon 2. kez takım değiştiren Ersan, Hawks'a uyum süreci hakkında  "Şu ana kadar her şey yolunda gidiyor. Sezon ortasında takım değiştirmek, her  şeye yeniden başlamak ve oyun tarzını öğrenmek zor. Çünkü tüm oyuncuların kendine  has bir tarzı var. Alışmak biraz zaman aldı ancak mümkün olduğu kadar hızlı bir  şekilde öğrendiğimi düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Kendilerine güvendiklerini ifade eden Ersan, all-star pivot Dwight  Howard ile aynı takımda oynamasına ilişkin şu yorumu yaptı:

"Dwight, şüphesiz ligdeki en dominant beş oyuncudan biri. Ben de  mümkün olduğunca ona yardımcı olmak ve alan yaratmak için çalışıyorum."

Hawks, 29 yaşındaki Ersan'ın NBA'de oynadığı 6. takım. 2005 NBA  draftında 36. sıradan Milwaukee Bucks tarafından seçilen Ersan, 2015-2016 sezonu  öncesinde Detroit Pistons'a, aynı sezonun ortasında da Orlando Magic'e takas  olmuştu. Bu sezon öncesinde Oklahoma City Thunder'a takas edilen forvet oyuncusu,  3 maç oynadıktan sonra da Philadelphia 76ers'ın yolunu tutmuştu.

NBA kariyerinde maç başına 11 sayı, 6 ribaunt üreten Ersan, bu sezon  13,1 sayı ve 5,9 ribaunt ortalamalarıyla oynuyor.

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