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Conte'nin Tottenham'dan gözü korktu

Hafta sonunda M.United deplasmanından ağır hasarla dönen Chelsea teknik direktörü Antonio Conte, şampiyonluk şanslarının yüzde 50 olduğunu söyledi.

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İngiltere Premier Lig'in lideri Chelsea'nin İtalyan  teknik direktörü Antonio Conte, şampiyonluk şanslarının yüzde 50 olduğunu  söyledi.

İngiliz basınına açıklamada bulunan 47 yaşındaki teknik adam, ligde  kalan son 6 maçı final gibi düşünmeleri gerektiğini belirterek, "Şampiyonluk  şansımız yüzde 50. Büyük ve sabır gerektiren bir mücadele olacak. Son  maçlarımızda istekli olmak zorundayız." dedi.

Üzerlerinde baskının normal olduğunu ve hedefsiz kalmaktansa  şampiyonluk mücadelesi içinde yer almayı tercih ettiğini aktaran İtalyan çalıştırıcı, "Şampiyonluk yarışı kolay olmayacak. Tottenham şu an ligin en iyi ve  formda ekibi. Tarih yazma fırsatını kaçırmak istemeyeceklerdir." ifadelerini  kullandı.

Chelsea son lig maçında Manchester United deplasmanında 2-0 mağlup  olurken, en yakın takipçisi Tottenham ağırladığı Bournemouth'u 4-0 ile geçmişti.  Bu skorlarla puanını 71 yapan Tottenham, lider Chelsea ile aradaki farkı 4'e indirdi.

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