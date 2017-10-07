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Onur Kıvrak futbol hayatını riske atıyor

Sağ dizinde menisküs yırtığı olan tecrübeli kaleci, sağlık ekibinin “Ameliyat olmalısın” önerisini, kariyerini tehlikeye atma pahasına takımı için geri çevirdi.

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Trabzonspor'da Esteban'ın takımdan ayrılıp ayrılmayacağının netlik kazanmaması ve takımın kritik bir dönemden geçmesi, kaptan Onur Recep Kıvrak'ın belki de futbol hayatını riske atabilecek bir karar almasına neden oldu. Sağ dizinde menisküs yırtığı meydana gelen Onur, sağlık ekibinin "Ameliyat olmalısın" tavsiyesini geri çevirdi. Sezon sonuna kadar dizindeki yırtık ile mücadele edecek olan tecrübeli kalecinin özel tedavi ile oynayacağı belirtildi.

TOPLAMDA 91 MAÇ KAÇIRDI

Büyük bir fedakarlık örneği gösteren Onur Recep Kıvrak, 2010 yılından bu yana maç kaçırmasına sebep olan 14 önemli sakatlıkla karşı karşıya kaldı. Deneyimli eldiven, bu nedenle 621 gün forma giymedi ve 91 karşılaşmada takımından uzak kaldı. Bu sezon da sakatlıklarla boğuşan Onur, bordomavili formayı toplamda 4 kez giydi. Ağlarında 8 top görürken, kalesini gole kapatamadı.

(Sabah)

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