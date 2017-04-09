Onur Kıvrak kendisini yaktı!
Beşiktaş mağlubiyetinden sonra sinirlerine hakim olamayan Onur Kıvrak hakeme itiraz edince kart gördü ve cezalı duruma düştü.
Ligin ikinci yarısında müthiş bir çıkış yakalayan Trabzonspor'da Onur Kıvrak, ikinci devrede Beşiktaş derbisine kadar 10 karşılaşmada sadece 3 gol yemişti. Onur, Beşiktaş karşısında 4 golü birden ağlarında gördü. Bordo mavililer ise MP Arena açıldığından beri ilk kez kalesini gole kapatamadı.
Milli file bekçisi Talisca'nın attığı frikik golünde de kapattığı köşeden golü engelleyememesi nedeniyle çok eleştirildi. Maçtan sonra hakeme itiraz eden tecrübeli kaleci sarı kart gördü. Takım arkadaşları ve teknik heyetin zorlukla sakinleştirdiği Onur, gelecek hafta Antalyaspor deplasmanında cezalı duruma düştü.
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