Osmanlıspor, Karabükspor'a hazırlanıyor

Osmanlıspor, Spor Toto Süper Lig'in 26. haftasında 16 Mart Cuma günü deplasmanda Kardemir Karabükspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Teknik direktör İrfan Buz yönetiminde Batıkent Tesisleri'nde yapılan antrenman, yaklaşık 1,5 saat sürdü.

Antrenmana tedavilerine devam edilen Avdija Vrsajevic, Özer Hurmacı, Luiz Carlos ve Raheem Lawal tedbir amaçlı katılmadı.

Isınma koşusu ve koordinasyon çalışmasıyla başlayan antrenmana, minyatür kalelerden kurulu alanda oynanan oyunla devam edildi.

Daha sonra çeşitli istasyonlarda şut ve gol organizasyonlarında bulunan mor-sarılı ekip, dar alanda yapılan çift kale maçla antrenmanı tamamladı.