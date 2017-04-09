Kayserispor - Osmanlıspor: 1-4

Kayseri Kadir Has Stadı'nda oynanan maç karşılıklı ataklarla başladı. Maçtaki ilk golü ise 15. dakikada konuk ekip buldu. Webo'nun pasında topla buluşan Aminu güzel bir vuruşla topu ağlara gönderdi.

Bu gole Kayserispor 39. dakikada yanıt verdi. Welliton ceza sahasında düşürülmesiyle kazanılan vuruşu Deniz Türüç ağlara yolladı ve skora eşitliği getirdi. Osmanlıspor 44. dakikada bir kez daha maçta öne geçti. Bu kez Osmanlıspor'lu Bifouma'nın ceza sahasında düşürülmesine hakem penaltı noktasını gösterdi ve penaltıyı kullanan Aminu takımının ve kendisinin ikinci golüne imza attı.

Sergen Yalçın yaptığı müdahelerle maçı kendi lehlerine çevirmek istese de Osmanlıspor fırtınası dinmedi. 55. dakikada Mehmet Güven ceza sahası dışından attığı güzel golle skoru 3-1 getirdi. Maça son noktayı ise başkent ekibinin tecrübeli ismi Pierre Webo koydu. Maher'in düşürülmesiyle kazanılan penaltı atışını kullananan Webo topu ağlarla buluşturarak, maçın skorunu ilan etti: 1-4

Bu sonuçla Sergen Yalçın'lı Kayserispor 27 puanda kalarak, küme düşme hattında uzaklaşmayı başaramazken, 6 maç sonra galibiyetle tanışan Osmanlıspor ise puanını 34'e yükseltti. Teknik direktör Hamza Hamzaoğlu da Osmanlıspor'un başında çıktığı ikinci maçta galibiyetle tanıştı.