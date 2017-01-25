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Osmanlýspor kazanarak turladý

Ziraat Türkiye Kupasý'nda Osmanlýspor sahasýnda konuk ettiði Kýrklarelispor'u 3-0 maðlup etti ve üst tura çýkmayý garantiledi.

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Ziraat Türkiye Kupasý A Grubu 6. ve son hafta maçýnda Osmanlýspor, Spor Toto 2. Lig ekibi Kýrklarelispor'u 3-0 yendi.

Bu sonuçla puanýný 12'ye çýkartan Osmanlýspor, son 16 turuna yükseldi. Baþkent temsilcisi, Gaziantepspor, Þanlýurfaspor'u yense dahi üçlü averaja göre yapýlacak hesaplamada en kötü ihtimalle 2. olacak.

Osmanlýspor'un gruptan kaçýncý sýrada çýkacaðý ise Þanlýurfaspor-Gaziantepspor maçýnýn ardýndan netleþecek.

Grup müsabakalarýný puansýz son sýrada tamamlayan Kýrklarelispor ise kupaya veda etti.

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