Östersunds: 1 Herta Berlin: 0

UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds, sahasında Alman ekibi Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı eledikten sonra seri yakalayan ve son oynadığı 5 maçın 4'ü kazanıp, 1'ini kaybeden ev sahibi Östersunds, grupta 2'de 2 yaptı.

İsveç ekibinin tek golünü 22. dakikada penaltıdan Brwa Nouri kaydetti.