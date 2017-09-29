Östersunds: 1 Herta Berlin: 0
UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds, sahasında Alman ekibi Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti.
UEFA Avrupa Ligi'nde Östersunds, sahasında Alman ekibi Hertha Berlin'i 1-0 mağlup etti. UEFA Avrupa Ligi ön elemesinde Galatasaray'ı eledikten sonra seri yakalayan ve son oynadığı 5 maçın 4'ü kazanıp, 1'ini kaybeden ev sahibi Östersunds, grupta 2'de 2 yaptı.
İsveç ekibinin tek golünü 22. dakikada penaltıdan Brwa Nouri kaydetti.
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