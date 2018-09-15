Ott Tanak günü lider kapattı

2018 Dünya Ralli Şampiyonası'nın (WRC) 10'uncu yarışı Türkiye Rallisi'nde ikinci gün sona erdi. Gün sonunda Ott Tanak liderliğe yükseldi.

8 yıl aradan sonra Türkiye'ye dönen Dünya Ralli Şampiyonası'nda ikinci gün 3 etapta koşulan yarışlarla tamamlandı. Güne iyi başlayan Andreas Mikkelsen, Datça 1 etabında (9'uncu etap) liderliği ele geçirdi. Yeşilbelde 2 etabında (11'inci etap) ritmini kaybeden Mikkelsen, liderliği Ott Tanak 'a kaptırdı. Estonyalı sürücü İçmeler 2 etabının (13'üncü etap) sonunda günü lider kapattı. İkinci günün en dikkat çeken olayı şampiyonluk için birbirleriyle mücadele eden Thierry Noeuville ve Sebastien Ogier'in araçlarının mekanik arıza nedeniyle yarışa devam edememesiydi.

Şampiyonanın ikinci gününde genel klasmanda ilk 3 şu şekilde oluştu:

1 - Ott Tanak 3.34.22.5

2 - Jari Matti Latvala 3.34.35.6

3 - Haydon Paddon 3.35.33.0

Öte yandan Türkiye Rallisi'nin en uzun etabı Yeşilbelde 2'de Craig Breen'in aracı mekanik arıza sebebiyle yandı. Breen yaşadığı olay sebebiyle yarış dışı kaldı.