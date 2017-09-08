Oumar Niasse Fenerbahçe forması giymeye hazır
Transfer sezonu kapanmadan takıma mutlaka iyi bir forvet kazandırmak isteyen Fenerbahçe yönetimi Niasse için kolları sıvadı.
Aykut Kocaman’ın, “Çok yönlü bir oyuncu alacağız” sözlerinden sonra gözler listedeki adaylara çevrildi.
Hem ekonomik olması, hem de Everton’ın gözden çıkartması nedeniyle Oummar Niasse, listedeki en güçlü aday. İngiliz ekibinin oyuncuyu bonservisiyle verme konusundaki inadının da kırıldığı öğrenildi. Diğer oyuncular konusunda beklenen gelişme yaşanmazsa, Niasse’a imza attırılması bekleniyor.
(Fanatik)
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