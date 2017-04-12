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Oy birliğiyle kabul edildi! Divan kurulu toplantısı basına kapatıldı

Galatasaray Kulübünün nisan ayı olağan divan kurulu toplantısı, basına kapalı olarak yapılıyor.

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Gayrettepe Dedeman Otel'de gerçekleştirilen toplantıda, kulüp başkanı Dursun Özbek ile yönetim kurulu üyeleri Cengiz Özyalçın, Nasuhi Sezgin, Eşref Alaçayır, İsmail Sarıkaya, Can Topsakal, Ural Aküzüm ve Hasan Murat Atay hazır bulundu.

Divan kurulu başkanı İrfan Aktar, toplantının kapalı oturum olarak düzenlenmesini talep eden bir önerge bulunduğunu duyurdu. Yapılan oylamada, toplantının medya mensuplarına kapalı olarak gerçekleştirilmesi oy çokluğuyla kabul edildi.

Bu kararın ardından, medya mensupları salondan çıkarıldı.

Öte yandan, divan kurulu üyesi Serhat Özalemdar, alınan bu karar sonrası tepki gösterdi. İrfan Aktar ile sözlü tartışma yaşayan Özalemdar, toplantı salonundan ayrıldı.

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