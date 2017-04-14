Babel oyların yüzde 34'ünü aldı "en iyi oyuncu" seçildi
Dün gece Lyon karşısında attığı golle dikkat çeken Ryan Babel, çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın 'en iyi oyuncusu' unvanına layık görüldü.
UEFA'nın internet sitesinde yapılan oylamada, siyah-beyazlıların konuk olduğu Fransız temsilcisi Olympique Lyon'a 2-1 yenildiği karşılaşmada fileleri havalandıran 30 yaşındaki futbolcu, oyların yüzde 34'ünü alarak çeyrek final ilk maçlarının ardından haftanın "en iyi oyuncusu" unvanına layık görüldü.
Hollanda ekibi Ajax'ın Alman temsilcisi Schalke 04'ü 2-0 yendiği müsabakanın gollerine imza atan Davy Klaassen, yüzde 30 oyla ikinci sırada yer aldı.
İngiliz temsilcisi Manchester United'ın Belçika ekibi Anderlecht ile 1-1 berabere kaldığı maçta takımının tek golüne imza atan Henrikh Mkhitaryan, oyların yüzde 25'iyle en iyi üçüncü oyuncu oldu.
İspanyol ekibi Celta Vigo'nun Belçika'nın Genk takımını 3-2 mağlup ettiği mücadelede bir gol ve bir asiste imza atan Iago Aspas ise yüzde 10 oyla dördüncü ve son sırada kendine yer buldu.
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