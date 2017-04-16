Emre Belözoğlu oyunu kullandı ilk yorumunu yaptı

Referandum kapsamında sandığa giden Medipol Başakşehir oyuncusu Emre Belözoğlu, Beykoz’da bulunan Sedat Simavi İlkokulu’nda oyunu kullandı.



Sabah saat 10:05’de eşi Tuğba Belözoğlu ile birlikte okula gelen ünlü futbolcu, 1248 numaralı sandıkta vatandaşlık görevini yerine getirdi. Oy kullandıktan sonra okulun bahçesinde vatandaşlarla hatıra fotoğraf çektiren tecrübeli oyuncu “Vatandaşlık görevimizi yerine getirdik. Hayırlı olsun” dedi. Gazetecilerin oran konusunda bir tahmini olup olmadığını sorması üzerine ünlü futbolcu, “Kafamda herhangi bir şey yok” diye yanıt verdi.