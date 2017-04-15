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Ozan Balaban: İnşallah ülkemize kupayla döneceğiz

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Balaban, 'Bu mücadelemizi devam ettirdiğimiz taktirde kupayı alacağımızı düşünüyorum. Fırat Okul takımı çok iyi motive etti, kendisini tebrik ediyorum' dedi.

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Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan  Balaban, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde finale yükselen  sarı-lacivertli basketbol takımının çok iyi motive olduğunu belirterek, "İnşallah  ülkemize kupayla döneceğiz." dedi.
 
Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dörtlü Final'deki ilk maçta  güçlü rakibi UMMC Ekaterinburg'u yenerek finale çıkan takımlarının büyük bir  başarıya imza attığını söyledi.
 
Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez en iyi 4 takım arasında yer  aldıklarını hatırlatan Balaban, şunları kaydetti: "UMMC Ekaterinburg karşısında çok iyi mücadele ettik. Bu seviyeye  geldiğinizde elinizden geleni yapacaksınız. Kızlarımızı öncelikle burada  oldukları için, daha sonra bu kadar güzel mücadele edip finale kaldıkları için  tebrik ediyorum. Bu daha yolun yarısı. Daha önce iki kez final oynadık ama  maalesef kazanamadık. İnşallah bu kez ülkemize kupayla döneceğiz. Böylece  Avrupa'nın en iyi iki kupası ülkemizde kalmış olacak. Başta başkanımız ve yönetim  kurulu olmak üzere bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."
 
Ozan Balaban, ilk maçta yendikleri UMMC Ekaterinburg'un çok yüksek bir  bütçeye sahip olduğunu vurgulayarak, "UMMC Ekaterinburg'un bütçesi, bizim  bütçemizin neredeyse 5 katı. Sonuçta bütçe önemli ama takım 12 kişiden oluşuyor  ve sahaya 5 kişi olarak çıkıyorsunuz. Dörtlü Final'e çıkan bütün takımlar çok  kaliteli. Biz bu mücadelemizi devam ettirdiğimiz taktirde kupayı alacağımızı düşünüyorum. Yarın çok güzel bir maç olacak." diye konuştu.

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