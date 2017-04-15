Ozan Balaban: İnşallah ülkemize kupayla döneceğiz

Fenerbahçe Kulübü Asbaşkanı Ozan Balaban, FIBA Kadınlar Avrupa Ligi Dörtlü Finali'nde finale yükselen sarı-lacivertli basketbol takımının çok iyi motive olduğunu belirterek, "İnşallah ülkemize kupayla döneceğiz." dedi.

Balaban, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dörtlü Final'deki ilk maçta güçlü rakibi UMMC Ekaterinburg'u yenerek finale çıkan takımlarının büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Avrupa Ligi'nde üst üste 6. kez en iyi 4 takım arasında yer aldıklarını hatırlatan Balaban, şunları kaydetti: "UMMC Ekaterinburg karşısında çok iyi mücadele ettik. Bu seviyeye geldiğinizde elinizden geleni yapacaksınız. Kızlarımızı öncelikle burada oldukları için, daha sonra bu kadar güzel mücadele edip finale kaldıkları için tebrik ediyorum. Bu daha yolun yarısı. Daha önce iki kez final oynadık ama maalesef kazanamadık. İnşallah bu kez ülkemize kupayla döneceğiz. Böylece Avrupa'nın en iyi iki kupası ülkemizde kalmış olacak. Başta başkanımız ve yönetim kurulu olmak üzere bize destek veren herkese çok teşekkür ediyorum."

Ozan Balaban, ilk maçta yendikleri UMMC Ekaterinburg'un çok yüksek bir bütçeye sahip olduğunu vurgulayarak, "UMMC Ekaterinburg'un bütçesi, bizim bütçemizin neredeyse 5 katı. Sonuçta bütçe önemli ama takım 12 kişiden oluşuyor ve sahaya 5 kişi olarak çıkıyorsunuz. Dörtlü Final'e çıkan bütün takımlar çok kaliteli. Biz bu mücadelemizi devam ettirdiğimiz taktirde kupayı alacağımızı düşünüyorum. Yarın çok güzel bir maç olacak." diye konuştu.