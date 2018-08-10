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Özer Hurmacı'dan sonra Ersun Yanal ve Aykut Demir de alacaklarını peşin istiyor

Trabzonspor'da kesinleşmiş mahkeme cezalarını ödemek için son gün bugün olsa da yönetimin işi oldukça zor.

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Trabzonspor'da kesinleşmiş mahkeme cezalarını ödemek için son gün bugün.... Ancak Ağaoğlu ve ekibinin işi oldukça zor.

Taksitletlendirme talebine olumsuz yanıt veren Özer Hurmacı’nın 5 milyon 351 bin TL’lik alacağını önceki gün tek seferde ödemek zorunda kalan yönetim, faizlerle birlikte 9 milyon TL’lik alacağı bulunan Aykut Demir ve 10 milyon TL’lik tazminatı olan Ersun Yanal’dan da olumsuz yanıt aldı. İki ismin de “Yapılandırma yapmayacağım. Son güne kadar bana bu parayı ödemek zorundasınız” dediği öğrenildi.

Yabancılar ‘feda’ dedi

Bu cevap karşısında büyük şok yaşayan Trabzonsporlu yetkililer, iki isme toplamda ödenecek 19 milyon TL için harekete geçti. Karadeniz ekibinin, bu rakamı bugün içerisinde iki ismin hesabına yatırması bekleniyor.

Bordo-Mavili futbolseverler ise yabancı futbolcular fedakarlık yaparken, Türk isimlerin bu taksitlendirmeyi bile kabul etmemesine büyük tepki gösteriyor.

(Fanatik)

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