Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos'un Fenerbahçe Doğuş kompleksi devam ediyor

Fenerbahçe Doğuş ile oynadıkları maçın ardından Türkiye'ye yönelik sert ifadeler kullanıp 5 aylık ceza alan Panathinaikos Başkanı Dimitris Giannakopoulos yine sahneye çıktı.

Dimitris Giannakopoulos, Euroleague'de Olympiakos ve Fenerbahçe Doğuş'un korunduğunu iddia ederken, basın mensuplarına bir DVD ve dosya gönderdi.

Basın mensuplarına gönderilen dosyada maç görüntüleri, istatistikler ve kısa bir mektup yer alırken çarpıcı ifadeler yer aldı. Giannakopoulos'un mektubunda Fenerbahçe Doğuş ile ilgili ''Olympiacos ve Fenerbahçe Doğuş, Euroleague'de defansif olarak en iyi iki takım ancak bazı maçlarda hakemlerin yardımıyla onlara çok az faul çalındığı da bir gerek. Oynadıkları birçok maçta, rakip takım ve bu takımların aldığı faul sayılarında ciddi bir fark var'' ifadeleri de yer aldı.

Giannakopoulos ayrıca gönderdiği DVD ile ilgili ''Size sunduğum DVD ve sunumda, EuroLeague hakemlerinin özellikle Olympiacos ve Fenerbahçe'ye karşı farklı bir tutum içerisinde olduğunu göreceksiniz'' ifadelerini de kullandı.