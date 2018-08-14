PAOK, Spartak Moskova'dan istediğini aldı
PAOK, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Spartak Moskova ile 0-0 berabere kaldı ve play-off turuna adını yazdırdı.
UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK, iki maç sonunda Spartak Moskova'yı elemeyi başardı. PAOK, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Spartak Moskova ile 0-0 berabere kaldı ve play-off turuna adını yazdırdı.
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