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PAOK, Spartak Moskova'dan istediğini aldı

PAOK, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Spartak Moskova ile 0-0 berabere kaldı ve play-off turuna adını yazdırdı.

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UEFA Şampiyonlar Ligi'nde PAOK, iki maç sonunda Spartak Moskova'yı elemeyi başardı. PAOK, 3-2 kazandığı ilk maçın rövanşında deplasmanda Spartak Moskova ile 0-0 berabere kaldı ve play-off turuna adını yazdırdı.

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