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Paralimpik atıcılıkta 2 gümüş madalya

Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda Türkiye, kadınlar 10 metre tabanca müsabakalarında iki gümüş madalya kazandı.

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Paralimpik Atıcılık Dünya Kupası'nda Türkiye, kadınlar 10 metre tabanca müsabakalarında iki gümüş madalya kazandı.

Türkiye Bedensel Engelliler Spor Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Birleşik Arap Emirlikleri'nde devam eden organizasyonda, 27 sporcunun katıldığı kadınlar 10 metre tabanca yarışmasında Aysel Özgan, gümüş madalyanın sahibi oldu.

Aynı kategoride yapılan takım müsabakalarında Aysel Özgan, Ayşegül Pehlivanlar ve Mersin Kocatürk'ten oluşan Türk Milli Takımı da gümüş madalya elde etti.

(AA)

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