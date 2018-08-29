Partizan maçında kalede Utku Yuvakuran olacak
Beşiktaş'ta Tolga Zengin idmanda kendini denedi. Tecrübeli kaleci 15 dakika sonra idmandan çıktı. Kale tekrar genç Utku'ya emanet.
Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in son durumu, Partizan maçı öncesi yapılan son antrenmanda belli oldu.
Sakatlığı bulunan deneyimli file bekçisi, çıktığı idmanda kendini denedi. Tolga Zengin, ağrıları gerekçesiyle idman 15. dakikada bıraktı. Beşiktaş - Partizan maçında kaleyi, ligdeki son Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi Utku Yuvakuran koruyacak.
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