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Partizan maçında kalede Utku Yuvakuran olacak

Beşiktaş'ta Tolga Zengin idmanda kendini denedi. Tecrübeli kaleci 15 dakika sonra idmandan çıktı. Kale tekrar genç Utku'ya emanet.

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Beşiktaş'ta Tolga Zengin'in son durumu, Partizan maçı öncesi yapılan son antrenmanda belli oldu.

Sakatlığı bulunan deneyimli file bekçisi, çıktığı idmanda kendini denedi. Tolga Zengin, ağrıları gerekçesiyle idman 15. dakikada bıraktı. Beşiktaş - Partizan maçında kaleyi, ligdeki son Yeni Malatyaspor maçında olduğu gibi Utku Yuvakuran koruyacak.

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