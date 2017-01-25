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Pato transferinde flaþ geliþme

Galatasaray'ýn transfer gündeminde yer alan Alexandre Pato'nun menajerinden ayrýlýk açýklamasý geldi. Ýþte Galatasaray - Pato ekseninde son geliþmeler...

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Galatasaray'ýn transfer gündeminde ve Çin ekiplerinin radarýnda olduðu iddia edilen Alexandre Pato için menajerinden açýklama geldi.

Menajer Gilmar Veloz, Villarreal'in kendilerine ayrýlýk ile ilgili bir bilgilendirme yapmadýðýný belirtirken, "Pato Villarreal'den ayrýlacak mý, bilmiyorum; yakýnda öðreniriz. Belki de bu soruyu kulübe sormak lazým, bu konuda bizimle iletiþime geçmediler. Ne olacaðýný göreceðiz. Ýtalya'ya geri dönüþ ise mümkün deðil" ifadelerini kullandý.

GALATASARAY VE VILLARREAL'DEN ÇELÝÞEN AÇIKLAMALAR

Geçtiðimiz günlerde Galatasaray ve Villarreal'den Pato için üst üste açýklamalar gelmiþ ve birbiri ile çeliþmesi taraftarlarýn tepkisini çekmiþti.

Galatasaray Sportif AÞ Yöneticisi Levent Nazifoðlu'nun Pato için; "Pato'yu arzu ediyorum, ancak çok formda ve kulübü vermiyor" açýklamalarýna raðmen, Villarreal Teknik Direktörü Fran Escriba ise, "Pato beklentinin altýnda, paranýn karþýlýðýný alamýyoruz" diye konuþmuþtu.

Bu sezon Villarreal'de 24 maça çýkan 27 yaþýndaki golcü, 6 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

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