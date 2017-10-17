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Paul Le Guen: Jires Kembo umarım 1 maç ceza alır

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Osmanlıspor'a karşı alınan 3-1'lik galibiyete ilişkin yaptığı değerlendirmede, 'Zor olacağını biliyorduk, başardık. Bunun için çok mutluyum. İyi bir strateji ortaya koyduk' dedi.

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Süper Lig'in 8. haftasında sahasında Osmanlıspor ile karşılaşan yeşil-beyazlı ekip, sahadan 3-1 galip ayrıldı. Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, "İyi bir strateji ortaya koyduk. Bu strateji iyi işledi ve kontra ataklardan sonuca gidebildik. Belki sistem bugün işledi ama oyuncularımın bunu kabul ederek çaba göstermeleri, sonucu almamızda daha etkili oldu. Seçeneklerimizden bir tanesi olabilir" diye konuştu.

Stoper mevkiinde oynayan oyuncuların çok iyi olduğuna dikkat çeken Fransız çalıştırıcı, "Akademiden gelen çok iyi özelliklere sahip oyuncularımız var. Ertuğrul Ersoy da bunlardan bir tanesi. Elimden geldiğince oynatmaya çalışacağım. Ertuğrul, bu takımın geleceğinde çok önemli yere sahip oyunculardan bir tanesi olabilir. Benim görevim de onu kadroya adapte etmek" dedi.

"Umarım 1 maç ceza alır"

Hakem Cüneyt Çakır'ın Jires Kembo'ya gösterdiği kırmızı kartın sorulması üzerine ise deneyimli çalıştırıcı, "Kendi düşüncemi belirtmeden önce görüntüyü izlemem gerekiyor. Bence Jires orada oyuncuyu görmedi, rakibini sakatlanmış olarak gördüğünde de kafası karıştı. Umarım 1 maç ceza alır. Bilerek yaptığını düşünmüyorum, fit olma yolunda Jires. Onun özelliklerine sahada ihtiyacımız var" diye konuştu.

İHA

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