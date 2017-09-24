Paul Le Guen kontra atağı oynayamadıklarını söyledi ve 'Bu bizi öldürdü, gebertti' dedi

Bursaspor Teknik Direktörü Paul Le Guen, Galatasaray mağlubiyetinin ardından açıklamalarda bulundu.

İkinci yarıda Galatasaray'a cevap veremediklerini belirten Paul Le Guen, "İkinci yarıda topu tutamadık. Kontra atak futbolunu da iyi oynadığımızı söyleyemeyiz. Bu da bizi öldürdü, gebertti diyebilirim. 2. yarı topu çok sık rakibe verdik bu da mağlup gelmemize sebep oldu" dedi.

Oyunu beğenip, beğenmediği sorulan Le Guen, "Oyuncularımın ruh halini beğendiğimi söyleyebilirim. Aslına bakarsanız istediğimi sonucu almaya da çok yaklaşmıştık. Mücadeleden mutluyum ama istediğimi sonucu alamadık. Bundan sonra böyle takımlara karşı daha iyi oynamamız gerekiyor" diye konuştu.

Bursasporlu futbolcu Kembo-Ekoko ise "Elimizden geleni yaptık. Kaybetmek her zaman zordur. İyi maç çıkardık ama geliştirebileceğimiz şeyler var." açıklamasını yaptı.

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