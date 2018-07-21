Pep Guardiola, Jason Denayer'den memnun
Galatasaray'ın geçtiğimiz sezon Manchester City'den kiraladığı Jason Denayer ile ilgili City menajeri Pep Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.
Galatasaray, 2015/16 sezonunda Manchester City'den kiraladığı Jason Denayer'i geçtiğimiz sezon da kiralık olarak oynatmıştı.
Sarı Kırmızılılar'ın gelecek sezon da kadrosunda tutmak istediği 23 yaşındaki Belçikalı stoperle ilgili City menajeri Pep Guardiola'dan flaş bir açıklama geldi.
Katalan menajer, sezon öncesi kampıyla ilgili yaptığı değerlendirmede Denayer'den de bahsederken şu ifadeleri kullandı:
"Hazırlık döneminde çok iyi şeyler gördüm. Mesela Jason Denayer sağ ayaklı bir oyuncu olmasına rağmen solda da oynadı."
Pep'in bu açıklamaları Cim Bom'un Denayer transferinin zora girdiği şeklinde yorumlandı.
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