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Pep Guardiola'yı 19'luk Jesus kurtardı!

Manchester City, Swansea City'i Gabriel Jesus'un uzatma dakikalarında gelen golüyle 2-1 mağlup etti. Manchester City, Swansea maçında aldığı galibiyetle lider Chelsea ile arasındaki farkı 10 puanda tuttu. İşte Manchester City - Swansea City maçından tüm detaylar...

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İngiltere Premier Lig'in 24. hafta maçında Manchester City ile Swansea City karşı karşıya geldi. Etihad'da oynanan mücadeleyi ev sahibi Manchester City, 2-1 kazandı. 

Manchester City, 11. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle öne geçti. Manchester City'nin baskısıyla geçen mücadelede Swansea City, 81. dakikada Gylfi Sigurdsson'un golüyle skoru eşitledi. Manchester City'nin yeni yıldızı Gabriel Jesus, 90+1. dakikada attığı golle galibiyeti getirdi. 

Bu sonucun ardından Manchester City, 49 puana yükseldi. Swansea City ise 21 puanda kaldı. Manchester City, bu galibiyetle birlikte lider Chelsea ile arasındaki farkı 10 puanda tuttu. 

Manchester City, gelecek hafta Bournemouth'a konuk olacak. Swansea City ise sahasında Leicester'ı ağırlayacak.

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